W tym tygodniu portEl poleca: kobiecy dzień w Światowidzie i koncert Karuzela gna

Listopad czas zacząć. Najciekawsze propozycje rozpoczynającego się tygodnia przedstawiamy poniżej. A Ty na co się wybierasz?

5 listopada

Tomek Michniewicz ( podróżnik, dziennikarz, autor książek, m.in. „Samsara. Na drogach, których nie ma”, „Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata” czy „Chwilowa anomalia. O chorobach współistniejących naszego świata”) spotka się z czytelnikami w Bibliotece Elbląskiej. Początek spotkania o godzinie 18.

6 listopada

O godzinie 10 sześciolatki zaśpiewają pieśni patriotyczne. W Bibliotece Elbląskiej odbędzie się Miejski Festiwal Piosenki "Moja Ojczyzna".

A wieczorem do kina. O godzinie 18 w Centrum Spotkań Europejskich (II piętro) rozpocznie się pokaz etiud filmowych „Lubię to“ Gosi Włodarczyk.

O tej samej porze, również w Galerii Sztuki Regionalnej w CSE „Światowid“ odbędzie się wernisaż wystawy rzeźby Anny Perek-Sobierajskiej, polskiej artystki wizualnej i rzeźbiarki. Wystawa ta stanowi unikatowe spotkanie z rzeźbami, które w oryginalny sposób eksplorują temat ludzkiej egzystencji i wszechświata, oddając złożoność i piękno naszych mikroświatów.

9 listopada

Dzień warto rozpocząć od spaceru. A przy okazji można wyprowadzić psa z elbląskiego schroniska dla zwierząt. Początek spaceru o godzinie 11. w schronisku. Obowiązują zapisy (6lapelblag@gmail.com), bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profil Biegu na 6 Łap. Zapisy trwają do 8 listopada do godz. 15 bądź do osiągnięcia liczby 40 zapisanych osób.)

W samo południe (godz. 12) w Bibliotece Młodego Czytelnika „Bulaj“ (ul. Zamkowa) młodzi czytelnicy... (tym razem nie chodzi o czytanie, a przynajmniej nie tylko). W bibliotece odbędą się warsztaty krawiecko - literackie inspirowane książką “Uważność i spokój żabki” niderlandzkiej autorki Eline Snel. Obowiązują zapisy (tel. (55) 625 60 23). Preferowany wiek dzieci: wiek 8 plus.

Coś dla pań (i nie tylko) przygotowało Centrum Spotka Europejskich „Światowid“. W samo południe rozpocznie się panel dyskusyjny „Rola kobiet w sztuce i kulturze“. Udział wezmą: Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor CSE"Światowid" w Elblągu, Maria Bąkowska, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga, Agnieszka Pietrzyk, pisarka kryminałów, Teresa Suchodolska, aktorka teatralna i filmowa, Karolina Nowotczyńska, skrzypaczka. Dyskusję poprowadzi Zuza Gajewska, pisarka. Początek o godzinie 12.

O godzinie 15 w CSE Światowid rozpocznie się spotkanie z aktorką Katarzyną Żak. Tematem rozmowy będą „Kobiety w kinie i teatrze“.

Wernisaż wystawy „Odnajdywanie. Portret kobiety” autorstwa Urszuli Zajko-Olejniczak. Artystka zaprezentuje unikalne portrety kobiet, będące efektem jej pracy z wizażem, stylizacją i fotografią. Wernisaż w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ odbędzie się o godz. 18.

Wieczorem zapraszamy do Hali Sportowo - Widowiskowej na koncert „Karuzela Gna“. podczas koncertu usłyszymy autorskie aranżacje takich hitów, jak „Jesteś lekiem na całe zło”, „Byłaś serca biciem”, „Czas nas uczy pogody” i wielu innych. Każda z tych piosenek odegrała ważną rolę w polskiej muzyce rozrywkowej, a teraz, dzięki nowym interpretacjom, zyskają świeże brzmienie, które pozwoli na nowo odkryć ich emocjonalną głębię. Początek koncertu o godzinie 18. Koncert biletowany.

I jeszcze jedna propozycja na godzinę 18. Tym razem do Biblioteki Elbląskiej. Dominika Lewicka - Klucznik będzie promować swój najnowszy tomik poetycki „Rewir“ (naszym zdaniem całkiem, całkiem). Dominik Żyłowski pochwali się fotografiami, te jednak będą szczególne. Więcej nie zdradzamy, zapraszamy do Biblioteki.

10 listopada

W przeddzień Święta Niepodległości warto wybrać się na koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. W niedzielę elbląscy w Szkole Muzycznej elbląscy kameraliści zagrają utwory utworów kompozytorów. Wśród nich usłyszymy między innymi Koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika. Początek koncertu o godzinie 18. Koncert biletowany.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!