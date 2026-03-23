W tym tygodniu portEl poleca: spotkania autorskie, koncert charytatywny i gala kickboxingu

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Żółto-biało-niebiescy zapraszają na spotkania, podczas których powróci wspomnień czar i dawne historie z A8. Rusza cykl rozmów z ludźmi związanymi z dziejami ponad 80-letniego klubu. Pierwszym gościem będzie Józef Bujko, były piłkarz i trener. Spotkanie w sali konferencyjnej ZKS Olimpia Elbląg, 23 marca o 17.

Historie opowiadane z perspektywy „zwykłych ludzi” cieszą się ogromnym zainteresowaniem Czytelniczek i Czytelników. Bardzo chętnie sięgamy po wydawnictwa, które pokazują codzienność chłopów, mieszczan czy drobnej szlachty. W ten nurt znakomicie wpisują się książki prof. Mateusza Wyżgi. Spotkanie z autorem odbędzie się 23 marca o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę poprowadzi dr Radosław Kubus. Wstęp wolny.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na prezentację tekstów rozwijanych podczas warsztatów Sceny literackiej. W grupie spotykają się osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem - są tu i ci, którzy dopiero zaczynają, i tacy, którzy piszą od lat. I dobrze, bo to połączenie działa na korzyść: jedni wnoszą świeżość i odwagę, drudzy - warsztat i dystans. Amatorzy z pasją często okazują się bardzo świadomymi autorami. Rozpoczęcie 26 marca o 17 na Małej Scenie, bilety za symboliczną złotówkę.

W czwartek, 26 marca o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie z Katarzyną Arczewską – psychoterapeutką uzależnień i autorką książki „Dno to początek”, która od lat towarzyszy osobom zmagającym się z nałogiem oraz ich rodzinom. To będzie rozmowa o mechanizmach uzależnienia, o obnażaniu rozpaczy i bezradności, ale też o nadziei i realnej możliwości wyjścia z choroby. Spotkanie organizowane jest we współpracy Biblioteki Elbląskiej z Fundacją ODWA. Rozmowę poprowadzi Magda Ogrodowczyk z Fundacji. Wstęp wolny.

27 marca odbędzie się kolejna Ekstremalna Droga Krzyżowa. Każdego, kto chce wyruszyć na EDK, organizatorzy zapraszają do kościoła Św. Brata Alberta w Elblągu na Mszę św. o godzinie 20. Do wyboru pięć tras, szczegóły w linku.

W dniach 27-29 marca w Elblągu w halach sportowych Szkoły Podstawowej nr 11 odbędzie się Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt w kategorii U12 MINI ELBASKET. Wraca po 7 latach przerwy, to jego 24. edycja. Rozgrywki będą przeprowadzane z podziałem na grupy i system pucharowym. Wielkie finały odbędą się 29 marca o godzinie 11, a uroczyste zakończenie zaplanowane jest na godzinę 13.

W elbląskim muzeum zostanie otwarta kolejna wystawa. Ekspozycję Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025 będzie można oglądać od 27 marca do 10 kwietnia 2026. Wystawa ukazuje różne aspekty powojennych dziejów naszego regionu na przestrzeni ostatnich ośmiu dekad. Wernisaż odbędzie się 27 marca o godzinie 17.

28 marca o 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się koncert charytatywny, którego głównym celem jest zebranie jak największych środków na leczenie Leosia Bukato, który choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną. To wydarzenie powstało z potrzeby serca - muzyka, ludzie i realna pomoc spotkają się jednego wieczoru w jednym miejscu. Zagrają Tomasz Organek, RAV KOZIK, Gracjan Kalandyk, wydarzenie poprowadzi Rafał Zemke. Więcej informacji, także o biletach, tutaj.

Elbląg będzie gospodarzem ósmej edycji gali Strike King. Wydarzenie odbędzie się 28 marca o godz. 18:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Kibice zobaczą pojedynki w formule kickboxingu w małych rękawicach, która należy dziś do najbardziej widowiskowych odmian sportów uderzanych. Bilety na galę są dostępne w serwisie Eventim.

29 marca zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic do udziału w wyjątkowym wydarzeniu charytatywnym, organizowanym przez młodzież tworzącą grupę „Biegniemy na pomoc” z I Liceum Ogólnokształcącego, które odbędzie się na malowniczej polanie w Bażantarni w Elblągu. Wpisowe na bieg wynosi symboliczne 5 zł, a cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera dzieci i młodzież doświadczające przemocy oraz prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne w całej Polsce. Do wyboru dwie trasy, szczegóły w linku.

Warsztaty Terapii Zajęciowej zapraszają na wystawę fotografii uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty. Wernisaż „Portretu Nieoczywistego” odbędzie się 29 marca o godzinie 12 w Kamieniczkach Elbląskich przy ulicy Św. Ducha 3-4 w Elblągu.

