W tym tygodniu portEl poleca: Świętujmy niepodległość

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

8 i 9 listopada w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa, ogłoszona przez prezydenta Karola Nawrockiego po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. W tym tekście podajemy informacje o odwołanych w związku z żałobą wydarzeniach w Elblągu i regionie.

Już 11 listopada Elbląg zaprasza mieszkańców i gości do wspólnego świętowania 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne obchody połączą oficjalne uroczystości patriotyczne z wydarzeniami kulturalnymi, artystycznymi i sportowymi, jak Bieg Niepodległości. Zobacz program.

11 listopada, z okazji Święta Niepodległości Kino Światowid zaprasza na Dzień Kina Polskiego. To święto rodzimej kinematografii, podczas którego widzowie będą mieli okazję zobaczyć najważniejsze, nagradzane oraz premierowe produkcje polskich twórców.

Muzyczny wieczór zaduszny odbędzie się w hołdzie wielkim artystom i wspomnienie nieobecnych. Po ubiegłorocznym ciepłym przyjęciu, przez elbląską publiczność, studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy im. Feliksa Nowowiejskiego, powracają z drugą odsłoną koncertu i zapraszają na wieczór poświęcony pamięci o tych, których nie ma już wśród nas 12 listopada o 19 w Mjazzdze.

13 listopada w Galerii Nobilis Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się warsztaty „Wewnętrzny kompas”, poświęcone autorefleksji, rozpoznawaniu własnych potrzeb oraz pracy z przekonaniami i nawykami myślenia. Harmonogram tutaj.

13 listopada o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z dr hab. Karoliną Ćwiek-Rogalską, antropolożką i kulturoznawczynią, autorką książki „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty”. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

13 listopada o godz. 18 w holu głównym CSE „Światowid” w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Kobieca Dusza” autorstwa Magdaleny Jeleń. To opowieść o kobiecości, emocjach i odkrywaniu siebie, przedstawiona w fotografiach inspirowanych naturą.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zapraszają na wycieczkę rowerową „Rowerem po Krainie Zalewu Wiślanego" 14 listopada. Szczegóły tutaj.

Czy podróże mogą pomóc lepiej poznać siebie i odkryć własne możliwości? O tym opowie Adrianna Baran – podróżniczka i autorka książki „Przeżycia i podróże. Na drodze poznawania własnego Ja”. Spotkanie „Kobieta: Podróżniczka. Jak radzę sobie na wyprawach życia?” odbędzie się 14 listopada o godz. 15 w Galerii Nobilis Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

15 listopada o godz. 11 w Pracowni tkactwa i rękodzieła artystycznego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się warsztaty „Pędzlem malowane – warsztaty tworzenia szkatułek”. Zajęcia zostaną zorganizowane w ramach wydarzenia „Kobieta to Ja – artystyczne inspiracje kobiet”.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.