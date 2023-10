Zamechowscy „Judymowie” (Zamechowska służba zdrowia, odc. 2)

W odcinku nr 1 przedstawiłem historię i organizację zamechowskiej służby zdrowia. Jego personel medyczny z zaangażowaniem, a w wielu wypadkach z poświęceniem pracował na rzecz swoich pacjentów. Zamechowscy lekarze w szczycie swoich możliwości mieli ich ponad 30 tysięcy! Można by rzec, że w zamechowskich placówkach zdrowia leczyła się kiedyś ”połowa Elbląga”. Ten skromny artykuł niech będzie tego udokumentowaniem oraz podziękowaniem za wieloletni trud tych, którzy tam pracowali.

Obsadę pierwszego ambulatorium powołanego w 1945 r. stanowiły dwie pielęgniarki – Florencja Bukojemska i Felicja Kołaczyk. W 1946 r. dołączyła do nich kolejna siostra Eugenia Pieczkowska oraz dwaj lekarze – panowie Florkowski i Wencek.

W 1954 r. organizatorem Zakładu Leczniczo-Zapobiegawczego, a następnie jego pierwszym kierownikiem został Leon Prochowski. W 1956 r. podlegający mu personel medyczny liczył 35 osób, w tym 6 lekarzy, 2 felczerów i 11 pielęgniarek. W 1974 r. następczynią Prochowskiego została Barbara Zdziebkowska, która kierowała zakładowym ośrodkiem zdrowia do grudnia 1988 r.. Od marca 1989 do końca działalności ośrodka stanowisko to pełnił Wiktor Daszkiewicz.

Na podstawie różnych źródeł udało się ustalić nazwiska personelu medycznego, którzy przewinął się przez dziesięciolecia funkcjonowania zamechowskiego ośrodka zdrowia.

Oprócz osób już wymienionych w tym opracowaniu byli to:

Lekarze medycyny (z pominięciem tytulatury)

- lekarze ogólni: Bogumiła Piwowarska, Agnieszka Suszlak, Krystyna Kawecka, Kozłowska, Bronisława Bublewicz, Karol Pawłowski, Jerzy Chlewiński, Krzysztof Czerniak, Janina Kanawecka. Anna Kowalina, Agnieszka Sulma, Pani Krzemionka, Joanna Matyjasik, Michał Kaszkin

- stomatolodzy: Maria Cieśluk, Daniela Giedrys, Elżbieta Wileńska, Andrzej Rutkowski, Bożena Alaszkiewicz, Sławomir Buholtz, Wiesław Brewiński, Małgorzata Łukowicz

- okuliści: Halina Miszczuk

- radiolodzy: Maria Wilczewska

- laryngolodzy: Teresa Ruskań, Alicja Barcińska

- lekarze medycyny pracy: Anna Malec, Edward Kobylański,

- ginekolodzy: Michał Mróz,

Technicy, asystentki i laborantki - Jadwiga Kuberska (laboratorium), Aurelia Słowikowska (asystentka stomatolog.), Irena Nowicka (asystentka stomatolog.), Barbara Bos (asystentka stomatolog.), Danuta Popek (asystentka stomatolog.), Elżbieta Połubińska (asystentka stomatolog.), Anna Mielnicka (asystentka RTG)

Pielęgniarki – Alicja Marciniak (przełożona), Barbara Jeżdżewska (przełożona), Krystyna Kanonowicz, Maria Oskroba, Stanisława Przygocka, Danuta Kołakowska, Celina Góralczyk, Leontyna Chorążewska, Danuta Kołakowska, Ewa Węsławska, Wanda Hercberg, Alicja Frankowska, Krystyna Piskorska, Halina Wikiera, Jolanta Frajkopf (położna), Helena Foreńska, Zofia Ormińska, Maria Romanowska-Kamińska, Bernadetta Dobrołowicz, Elżbieta Stasiak

Niewykluczone, że pomimo włożonego wysiłku powyższy spis okaże się niekompletny lub wręcz błędny. Z góry za to przepraszam. Przyświecały mi szczere intencje. Jednocześnie zachęcam do przekazywania brakujących danych lub ich korygowania. Zostaną one wykorzystane do uaktualnienia tego opracowania, zależy mi bowiem na tym, by było ono kompletne i rzetelne.

Wyżej wymienione osoby wchodziły w skład personelu medycznego zatrudnionego w Zamechu. Oprócz niego w zamechowskiej służbie zdrowia pracował też jeszcze personel medyczny „dochodzący” z innych przychodni zdrowia. Jednak niniejsze opracowanie już tego wątku nie obejmuje.

Daniel Lewandowski

Dziękuję Annie i Wiktorowi Daszkiewiczom, Elżbiecie Wileńskiej oraz Krystynie Kananowicz za konsultacje i przekazane informacje, które wykorzystałem w tym opracowaniu.

Przygotowując tą publikację korzystałem z:

- prasy zakładowej: ”Na Warcie Pokoju” z lat 1951-57 oraz wydawanego w latach 1963-1990 „Głosu Zamechu”

- artykułu autorstwa Kariny Dzieweczyńskiej pod tytułem „Mechanizmy partycypacji w działalności Gerarda Kwiatkowskiego” opublikowanego w czasopiśmie „Powidoki”nr 3/2020

- monografii „Technika Zamechu 1948-1988”

Dziękuję niezmiennie osobom, które nieprzerwanie przekazują mi ciekawe materiały i inspirują mnie do kontynuacji opowieści o Zamechu i jego ludziach. Zapraszam do współpracy i kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com Do innych moich związanych tematycznie z Zamechem artykułów można dotrzeć wpisując w przeglądarce „zamech*portel”.

