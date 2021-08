Nareszcie weekend: Na niebie, w lesie, za kółkiem i z muzyką

Każdy z nas czekał na to pięć dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu.

Weekend warto spędzić m.in. na wydarzeniach pod wspólnym hasłem „Lato w Formie”. Szczegóły znajdziecie w tym artykule. Warto przy tej okazji wspomnieć o artystycznych warsztatach Przystanku Starówka (sobota w godz. 14-17) przed Ratuszem Staromiejskim organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz kolejnym seansie „pod chmurką” (sobota, godz. 21.30, dziedziniec Muzeum). Tym razem na widzów czeka komedia „Dżentelmeni” z 2019 r. Wstęp wolny.

W sobotni poranek warto wybrać się na kolejny spacer z przewodnikami PTTK. Tym razem po mieście śladami dawnych willi i pałaców oprowadzi uczestników Mirosław Kowalski. Zbiórka o godz. 10 pod Bramą Targową, a pierwszy punkt wycieczki to miejsce, gdzie stała willa Ferdynanda Schichaua.

Pod znakiem artystów będzie za to przebiegało spotkanie organizowane w sobotę w Stowarzyszeniu Elbląg Europa przy ul. Warszawskiej. Na uczestników w godz. 14-20 czekają spotkania autorskie, warsztaty literackie czy recital.

Weekend można też spędzić na sportowo. Najpierw sobotę o godz. 19.45 kibicując Olimpii, która rozegra pierwsze w tym sezonie spotkanie przed własną publicznością, a w niedzielę już aktywnie, mając do wyboru dwie propozycje. O godz. 9 na boisku przy Tortudze (ul. Wodna) rozpocznie się turniej siatkówki plażowej, a o godz. 10 wyruszy kolejna wycieczka rowerowa (start w Bażantarni). Obie imprezy organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Niedziela minie w Elblągu również pod znakiem zlotu miłośników klasycznych aut. Pojawią się o godz. 12 na al. Grunwaldzkiej, by „zablokować” Mc Donalds'a”, po czym przejadą na dziedziniec Muzuem Archeologiczno-Historycznego, gdzie będzie można poznać ich historię i pasjonatów, którzy je restaurują.

Po sportowych i motoryzacyjnych emocjach warto odprężyć się przy dobrej muzyce. O godz. 17 w muszli koncertowej w Bażantarni w ramach Letniego Salonu Muzycznego wystąpi zespół „Plateau” z koncertem pod tytułem "O miłości niebanalnie". Muzycy mają na koncie 6 płyt i współpracę z takimi artystami jak: Martyna Jakubowicz, Renata Przemyk, Wojciech Waglewski, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Lech Janerka. Wystąpili też na otwarciu Przystanku Woodstock dla pół miliona osób.

A o godz. 19 na koncert w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. W ramach „Elbląskiego Lata Kameralnego” wystąpią pianistka Justyna Korpak i wiolonczelista Jakub Grzelachowski, którzy zaprezentują sonaty Johannesa Brahmsa i Sergieja Prokofiewa.

Miłośnicy astronomii i nie tylko powinni również wybrać się do Fromborka, gdzie w doskonałych warunkach będzie można obserwować perseidy, czyli rój meteorytów. W dniach 6-7 i 13-14 sierpnia będą tam organizowane dodatkowe wydarzenia związane ze zjawiskiem: prelekcje, oprowadzanie po wystawie dotyczącej obserwatorium na Żurawiej Górze, koncert muzyki elektronicznej inspirowanej twórczością Lema, a przede wszystkim nocne pokazy nieba i obserwacje meteorów.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. .A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.