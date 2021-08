Nareszcie weekend: Jest z czego wybierać

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Wciąż Trwa "Lato w Formie" i to wydarzenia z nim związane dominują w weekendowym harmonogramie. Przypominamy wszystko, co już napisaliśmy na naszych łamach o nadchodzącym weekendzie i wzbogacamy to o nowe wydarzenia.

- Jest takie święto, podczas którego każdy czuje się jak ryba w wodzie. Jest taka miejscowość, która najlepiej na Mierzei łączy smaki słonej i słodkiej wody. Dlatego właśnie nie może Ciebie zabraknąć w piątek (20 sierpnia) w porcie w Kątach Rybackich, gdzie obchodzony będzie Dzień Rybaka. Na uczestników będą czekać darmowe rejsy po Zalewie Wiślanym, konkursy, pokaz kulinarny Roberta Sowy i koncert zespołu Mitra – czytamy o Dniu Rybaka. Impreza potrwa do piątkowego zmierzchu, a więcej dowiemy się o niej tutaj.

W piątek o 17 rozpoczyna się tolkmicki festiwal piosenki żeglarskiej "Szanty nad Zalewem", impreza potrwa do soboty włącznie. Więcej informacji znajdziemy tutaj.

O godz. 18 z hukiem uderza kolejna Letnia Fala Dźwiękowa. Na dziedzińcu Centrum Sztuki Galerii EL znów odbędą się artystyczne pojedynki w ramach Grafataku, a później (ok. 20) koncert Buba Badjie Kuyateh Trio.

- Buba Badjie Kuyateh to wirtuoz kory i kompozytor. Urodzony w 1982 roku w Gambii w szanowanej rodzinie griotów (muzyków) rozpoczął naukę gry na korze w wieku 7 lat. 'Jali Buba' stał się jednym z najbardziej popularnych muzyków w Gambii występując ze swoją grupą Nyodemaa Band. Jest również nauczycielem kory oraz organizatorem muzycznych wypraw do Gambii. W 2012 roku przyjechał do Polski. Choć jego korzenie muzyczne to tradycyjna muzyka afrykańska jest on artystą otwartym na wszelkie fuzje kory tradycyjnej z muzyką współczesną, jazzem i funkiem – informują organizatorzy. Więcej dowiemy się tutaj.

O 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się z kolei spotkanie autorskie z Mirosławem Wlekłym.

- Mirosław Wlekły, autor biografii Tony’ego Halika i Garetha Jonesa oraz reportaży: „Raban. O kościele nie z tej ziemi” i „All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem” będzie gościem Biblioteki Elbląskiej – czytamy w zapowiedzi wydarzenia. Piątkowe spotkanie będzie poświęcone książce „Górski. Wygramy my albo oni”. Pod tym linkiem więcej informacji.

Piątek kończy sportowy akord, czyli nocny turniej koszykówki ulicznej, który odbędzie się na torze Kalbar w godz. 19-23. Szczegóły tutaj.

21 sierpnia zaczyna się "Sobotą z tenisem" na Kalbarze (godz. 9-12). Od 10 do 13 potrwa kolejna Szkicologia w Galerii EL. W parku Traugutta odbędą się z kolei zajęcia "Joga na polanie" (wejście do parku od strony ZPSM, godz. 11-11:45).

"Sobota z przewodnikiem" wystartuje tym razem o godz. 12 z przystanku tramwajowego na Placu Słowiańskim. Uczestnicy przejadą się zabytkowym Konstalem, o którym opowie przewodnik Karol Wyszyński. Zobacz zapowiedź wydarzenia.

Również od 12, w Bibliotece Elbląskiej będzie można zajrzeć do wyjątkowej pracowni.

- Michał Szymański z Pracowni Alchemika wystąpi z dwoma pokazami: destylacji napojów wysokoprocentowych i przemiany ołowiu w złoto. Wstęp wolny. Wydarzenie odbędzie się na zakończenie wystawy „Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej: anatomia i chirurgia” (we wrześniu otworzymy nową wystawę prezentującą kolejną kolekcję druków ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej). Po wystawie starodruków poświęconych zbiorom medycznym oprowadzi chętnych Radosław Kubus – podają organizatorzy. Program i więcej informacji pod tym linkiem.

Od 14 do 17 przed Ratuszem Staromiejskim odbędzie się kolejny "Przystanek Starówka" z MDK.

O godz. 16 na Wyspie Spichrzów (naprzeciwko MDK) potrwa charytatywna impreza na rzecz małego Antosia. O dzielnym chłopcu, który potrzebuje rehabilitacji pisaliśmy w tym artykule, tu znajdziemy również informacje o przygotowanych atrakcjach. Uczestnictwo w zabawie będzie okazją do wsparcia leczenia Antosia.

O 21 na kinomaniaków czeka kolejne "Letnie kino pod chmurką". Na dziedzińcu muzeum będzie można obejrzeć film "Gra o wszystko".

- „Gra o wszystko” to film oparty na faktach opowiadający historię światowej klasy zawodniczki w narciarstwie, Molly Bloom. Zdobyła ona fortunę nie dzięki nartom, a dzięki kartom. Przez 10 lat prowadziła najbardziej ekskluzywny, nielegalny klub pokerowy w USA, w którym gościły m.in. gwiazdy Hollywood – informuje o wydarzeniu elbląski ratusz.

W niedzielę, 22 sierpnia we Fromborku odbędzie się druga edycja zawodów Triathlon 2-4-8 (godz. 9-14).

- Co to oznacza? Że każdy z uczestników ma do wyboru start na jednym z triathlonowych dystansów oznaczonych tymi liczbami. Albo 200 m pływania w wodach Zalewu Wiślanego, 20 km rowerem po Fromborku i okolicach i 2 kilometry biegu ulicami Fromborka; albo 400 metrów pływania, 40 km rowerem i 4 km biegu; albo 800 m pływania, 80 km rowerem i 8 km biegiem. Odbędzie się także rywalizacja sztafet na tych dystansach – podają organizatorzy. Więcej tutaj. We Fromborku trwa też Copernicus Open Festival, impreza poświęcona słynnemu astronomowi. O niej poczytamy więcej pod tym linkiem.

Również o 9 startuje kolejny Jarmark św. Bartłomieja w Pasłęku. Z programem imprezy zapoznamy się tutaj.

W niedzielę warto też odwiedzić Placu im. Kazimierza Jagiellończyka, gdzie odbędzie się piknik rodzinny „Strefa Bezpieczeństwa Compensy".

- Kampania organizowana jest przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Jej podstawowym celem jest rozpowszechnienie wśród użytkowników dróg wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Kampania ma charakter ogólnopolski i jest przeprowadzana w dwunastu miastach w Polsce oraz na autostradach A1 i A2. – czytamy w zapowiedzi. Dla uczestników zaproponowano liczne atrakcje, jak pokazy, strefa aktywnego wypoczynku, możliwość sprawdzenia refleksu, zabawy edukacyjne dla dzieci itp. Impreza potrwa od 10 do 17.

O 11 na boisku na Saperów odbędzie się z kolei "Rodzinny piknik lekkoatletyczny".

- Zawody rozpoczną się o godz. 11, a zapisy chętnych będą przyjmowane od godz. 10. Udział w zawodach jest bezpłatny. Uczestnicy pikniku, w zależności od wieku, będą mogli poznać smak lekkoatletycznej rywalizacji w biegach na 60 i 300 metrów, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową lub pchnięciu kulą. Zaplanowany jest również rodzinny bieg sztafetowy (3x330 m). Najlepsi zostaną uhonorowani medalami, przewidziano również specjalne nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników, którzy zostaną wyłonieni na podstawie tabel lekkoatletycznych – zapraszają organizatorzy. Więcej pod tym linkiem.

O 11 startują także zawody "Góralem na Chrobrego", oczywiście przy Górze Chrobrego (biuro zawodów czynne od 9).

- Impreza będzie kolejną propozycją dla rowerzystów w ramach cyklu Wakacje z MOSiR-em 2021. W porównaniu do poprzedniej edycji, będzie jednak bardziej urozmaicona. Podczas tego wydarzenia odbędą się bowiem zawody dla dzieci i wyścig dla młodzieży i dorosłych – czytamy w zapowiedzi. Szczegóły tutaj.

Od 11 do 14 potrwają kolejne "Łucznicze niedziele" na dziedzińcu elbląskiego muzeum.

O 16 rozpoczyna się tegoroczne pożegnanie z Letnim Salonem Muzycznym. Najpierw o 16 wernisaż prac Alicji Król "Żuławy okiem wiedźmy", a od 17 w muszli koncertowej w Bażantarni przed elbląską publicznością zaprezentuje się kwintet dęty Hubertus w koncercie "Muzyka lasem inspirowana".

- W Bażantarni zespół wystąpi w składzie: Radosław Kornas – trąbka, parforce horn, pless, Marta Prądzinska - trąbka, parforce horn, pless, Patryk Wrąbel – tuba, parforcehorn, Michał Wojtyła – puzon, parforcehorn, Łukasz Tryc - saksofon tenorowy – czytamy w zapowiedzi.

- Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i nie inaczej jest z „Elbląskim Latem Kameralnym”. Czas na finał cyklu. 22 sierpnia Salę Koncertową ZPSM opanują dźwięki spod smyczka i klawiszy – pisze Elbląska Orkiestra Kameralna. Elbląscy melomani wysłuchają koncertu wiolonczelisty Mikołaja Wojciechowskiego i pianisty Radosława Kurka. Pełna zapowiedź wydarzenia tutaj.

Weekend zakończy koncert Błażeja Króla.

- Król to zdobywca Fryderyka i Paszportu „Polityki”, a można go było usłyszeć m.in. podczas Męskiego grania 2020 – podają organizatorzy. Start o 20 na placu katedralnym.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.