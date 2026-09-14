W tym tygodniu portEl poleca: Dni Seniora, wystawy i warsztaty

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Trwa Europejski Tydzień Mobilności (ETM). Okres od 12 do 22 września to czas kiedy warto przyjrzeć się naszym zachowaniom i przyzwyczajeniom transportowym dotyczącym racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze, hulajnodze czy chodzenia pieszo.

Przez cały tydzień Elbląg będzie miejscem spotkań i wydarzeń przygotowanych z myślą o seniorach, którzy chcą aktywnie spędzić czas, rozwijać zainteresowania i cieszyć się bliskością innych. Zobacz program Elbląskich Dni Seniora.

16 września o godz. 18 Biblioteka Elbląska przy ul. św. Ducha 3-7 zaprasza na spotkanie z Markiem Stokowskim – pisarzem, poetą i publicystą, od lat związanym z Powiślem. Rozmowę wokół jego najnowszej powieści „Święty Leonard z pól” poprowadzi Aleksandra Buła. Wstęp wolny.

Graffiti, deskorolka, żonglerka, muzyka i działania profilaktyczne – już 17 września Park Planty zamieni się w przestrzeń pełną miejskiej energii. W godz. 17–19 odbędzie się wydarzenie „Grota Miejscówka”, skierowane przede wszystkim do młodych mieszkańców Elbląga.

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Natura Imaginata" Pauliny Wiewióry, który odbędzie się 17 września o godz. 18 w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. O godz. 18:30 wieczór dopełni koncert Impro Live Act – muzyczne połączenie autorskiego tekstu i improwizowanej muzyki na żywo.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Mieczysław Białkiewicz - Żołnierz, artysta, emigrant, bohater”. Jest to plenerowa ekspozycja, która prezentuje życie i dokonania majora Mieczysława Białkiewicza - żołnierza 4 Pułku Pancernego „Skorpion”, uczestnika kampanii wrześniowej, walk o Tobruk i Monte Cassino oraz kawalera Orderu Virtuti Militari. Wernisaż odbędzie się 18 września o godzinie 14 na dziedzińcu muzeum.

18 września zapraszamy do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej 16-22 na warsztaty rozwijające ekspresję emocji poprzez ruch, które poprowadzi choreografka, tancerka i instruktorka Joanna Nadrowska. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w bibliotece. Obowiązują zapisy.

Wycieczka rowerowa, wykłady o żuławskich zabytkach, digitalizacja. W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa (od 19 września) Regionalna Pracowania Digitalizacji CSE „Światowid” w Elblągu wspólnie z partnerami zaprasza na cykl wydarzeń, podczas których uczestnicy lepiej poznają lokalne zabytki i nowoczesne formy ich dokumentacji. Zobacz program.

Elbląski Browar zaprasza mieszkańców miasta i regionu na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę, 19 września. To wyjątkowa okazja do tego, by poznać proces warzenia piwa od kulis oraz odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne dla gości.

19 września o godz. 10 w Bibliotece Elbląskiej odbędą się warsztaty empatycznego słuchania i zadania pytań. Obowiązują zapisy.

19 września również w Bibliotece Elbląskiej odbędą się warsztaty urban sketchingu z Kolektywem Kreatywnym Wyszło Jak Wyszło. Zapraszamy osoby w wieku 15 + (młodzież, młodych dorosłych, dorosłych). Termin do wyboru. Obowiązują zapisy.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!