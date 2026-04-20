W tym tygodniu portEl poleca: Pola Nadziei, Ultra Wysoczyznę i premierę w teatrze

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji. Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy. Pełny harmonogram tutaj.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na kwietniowe spotkanie ze „Sceną przy stoliku”. Aktorzy zmierzą się z legendą polskiego kina, czyli „Dekalogiem” Krzysztofa Kieślowskiego: 20 kwietnia o godz.17 na dużej scenie elbląskiego teatru, bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie i na stronie teatru.

W poniedziałek, 20 kwietnia o godz. 17 w “U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Tamarą Frączkowską, która wielokrotnie samotnie wędrowała szlakiem Camino de Santiago w Hiszpanii i Portugalii. Camino to ponad tysiącletni średniowieczny szlak pielgrzymkowy, którego celem jest hiszpańskie miasto Santiago de Compostela.

"Poniedziałki z historią” – drugie spotkanie poświęcone Olimpii Elbląg odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia, o godz. 18 w sali konferencyjnej w budynku klubowym Olimpii przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny. Gościem będzie tym razem Maciej Romanowski, starosta elbląski i wieloletni działacz OE.

22 kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w godz. 10-11.30 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Seniorze, bądź świadomy swoich praw".

„Dyplomy” to podsumowanie pięcioletniego cyklu twórczej pracy, eksperymentów i poszukiwań młodych artystów pod okiem nauczycieli. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Wernisaż 23 kwietnia o godz. 18 w Galerii EL.

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na najnowszy film Park Chan-wooka - mistrza kina koreańskiego. Projekcja obrazu „Bez wyjścia” odbędzie się 23 kwietnia o 19 w Kinie Światowid.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - pierwszą część prezentacji Nowych Nabytków z lat 2024 i 2025. Spotkanie rozpocznie się 24 kwietnia p 12:20 w Szpitalu Św. Ducha (Dział Historii Medycyny) przy ul. Starej 6 we Fromborku.

Kim jesteśmy jako mieszkańcy najstarszego miasta w województwie? Czy Elbląg ma jedną, spójną twarz, czy może jego tożsamość to mozaika naszych indywidualnych losów? Spektakl „Tożsamość Pana El” to propozycja Teatru, która zaprasza elblążan do wspólnego szukania odpowiedzi na te pytania. Premiera 24 kwietnia o godz. 18, bilety na stronie teatru.

Również 24 kwietnia o godz. 18 w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Truso. Legenda Bałtyku”. Wystawa opowiada historię jedynego emporium wikińskiego z terenu dzisiejszej Polski.

Wielkimi krokami zbliża się piąta, jubileuszowa edycja największej imprezy biegowej w naszym województwie - Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny. W dniach 24-26 kwietnia trasami poprowadzonymi przez malownicze ścieżki Wysoczyzny Elbląskiej przebiegnie 1500 zawodników z całego kraju. Odbędą się również zawody biegowe dla najmłodszych - Wysoczyzna Junior.

Akademia Kina Wewnętrznego to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu. Temat drugi to „Depresja – rozpoznawanie objawów, przyczyn i sposobów radzenia sobie.” Film "Czasem myślę p umieraniu" i warsztat z psycholożką Kamilą Barańską 25 kwietnia o 12 w Kinie Światowid, cena biletów - 20 zł.

Szósta edycja El-Festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy zapowiada się wyjątkowo – jeszcze więcej gier, jeszcze więcej przestrzeni do spotkań i jeszcze więcej powodów, by zanurzyć się w świecie planszówek. W dniach 25-26 kwietnia klimatyczne wnętrza Biblioteki Elbląskiej ponownie zamienią się w tętniące życiem centrum gier, wyobraźni i wspólnego spędzania czasu.

25 i 26 kwietnia w Elblągu i okolicznych miejscowościach odbędą się kwesty w ramach akcji Pola Nadziei 2026, organizowanej na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Wolontariuszy będzie można spotkać w sklepach oraz przy parafiach, wszędzie tam, gdzie co roku mieszkańcy chętnie włączają się w pomaganie.

