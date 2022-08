W tym tygodniu portEl poleca: Święto Chleba i kiermasz biblioteczny

Jest poniedziałek (22 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Do Elbląga powraca niezwykła impreza wingsuitowa. Już dziś (22 sierpnia) startuje Baltic Wingsuit Meet 2022, podczas którego sportowcy ponownie spróbują ustanowić rekord świata. Impreza potrwa do 26 sierpnia i będzie zawierała liczne atrakcje dla obserwatorów.

Nad Pasłękiem i okolicami ponownie będzie można podziwiać balony. XXVI Zawody im. Bogusława Stankiewicza potrwają od 24 do 28 sierpnia. Pierwsze załogi balonowe pojawią się na miejscu już w środę (24 sierpnia), by wieczorem (godz. 18) wziąć udział w lotach szkoleniowych.

Kino Światowid oraz Stowarzyszenie Kin Studyjnych zapraszają na I Forum Edukacji Filmowej, które potrwa od 24 do 25 sierpnia w Elblągu. To pierwsze tego typu wydarzenie poświęcone w całości edukacji i jej perspektywom w kinach studyjnych.

Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba potrwa od 26 do 28 sierpnia. Tradycyjnie głównym motywem będzie chleb i związane z nim kulinaria. Dotychczas swój udział w jarmarku zadeklarowało 120 wystawców. Stoiska będzie można odwiedzać od piątku do niedzieli. Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba upłynie także pod znakiem zdrowia. W piątek rozpoczną się Dni Zdrowia, podczas których mieszkańcy będą mogli wykonać badania profilaktyczne na Starym Mieście

Tradycją stało się już, że podczas Elbląskiego Święta Chleba w Bibliotece Elbląskiej odbywa się kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. W sobotę (27 sierpnia) na miłośników literatury czekać będzie ponad 5 tys. książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Jak zawsze, z pieniędzy ze sprzedaży zakupione zostaną nowe książki do biblioteki.

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! Przed nami ostatni seans na dziedzińcu Galerii EL w te wakacje. W tę sobotę (27 sierpnia) seans filmu „Ukryte piękno”, reż. David Frankel.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy i ostatni już sobotni (27 sierpnia) spacer w tym roku wyruszy pod hasłem „Od Schichaua do GE Power”. Przewodnikiem będzie Daniel Lewandowski i Leszek Marcinkowski. Zbiórka o godz. 10 przy wejściu do biurowca A1 od strony Bramy Targowej. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

W tym roku to już niestety ostatnie “Śniadanie na trawie” organizowane przez Centrum Sztuki Galeria EL. Spotykamy się w niedzielę (28 sierpnia) na dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty.

Powoli puentujemy tegoroczne Wakacje z MOSiR-em. Przed nami ostatni tydzień darmowych imprez, jednak nie oznacza to końca dobrej zabawy na naszych obiektach. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbliżających się wydarzeń.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.