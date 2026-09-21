W tym tygodniu portEl poleca: Sztuka negocjacji, Repliki filmowe, koncerty i spotkanie autorskie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

21 września w Kinie Światowid rozpoczyna się doroczne święto polskiego kina: Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Przedpremierowe seanse filmów startujących w Konkursie Głównym odbędą się od 21 do 26 września. Tegoroczną edycję Replik rozpoczniemy od filmu "Hot Spot" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.

Do 22 września Trwa Europejski Tydzień Mobilności (ETM). Warto przyjrzeć się naszym zachowaniom i przyzwyczajeniom transportowym dotyczącym racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze, hulajnodze czy chodzenia pieszo.

Wycieczka rowerowa, wykłady o żuławskich zabytkach, digitalizacja. W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa (od 19 września) Regionalna Pracowania Digitalizacji CSE „Światowid” w Elblągu wspólnie z partnerami zaprasza na cykl wydarzeń, podczas których uczestnicy lepiej poznają lokalne zabytki i nowoczesne formy ich dokumentacji. Zobacz program.

Trwają zapisy na kolejną konferencję Pozytywny Elbląg: „Sztuka negocjacji. Dogadajmy się”. Odbędzie się ona już 23 września w Elbląskim Parku Technologicznym. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców i osoby aktywne zawodowo, które chcą skuteczniej prowadzić negocjacje, lepiej komunikować potrzeby i osiągać swoje cele bez niszczenia relacji.

Galeria EL zaprasza na kolejną Randkę ze sztuką. Odbędzie się 23 września. Podczas warsztatów uczestnicy (obowiązują zapisy) stworzą botaniczne reliefy z wykorzystaniem świeżych roślin, w tym także roślin ruderalnych mieszkających na terenie Galerii EL, oraz gliny szybkoschnącej.

23 września o godz. 18 w filii bibliotecznej Lokomotywa przy ul. Ogólnej 59 odbędzie się spotkanie z autorką bestsellerowych powieści – Ałbeną Grabowską. Pisarka z powodzeniem sięga po różne gatunki – od powieści historycznych i obyczajowych, przez kryminały, po fantastykę i literaturę dla dzieci.

Dwie artystki, dwa różne spojrzenia i techniki, a wspólnym mianownikiem - natura. 23 września o 18 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Prosto z Natury. Połączenia”, prezentującej twórczość Anny Karatkiewicz i Anny Ludwickiej.

24 września o godz. 17 Biblioteka Elbląska przy ul. św. Ducha 3-7 zaprasza na wernisaż wystawy „Orwell’s World” połączony z oprowadzaniem przez pracowników merytorycznych Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Wstęp wolny.

24 września o godz. 17 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa T. Szmurło. Ekspozycja zatytułowana „i weźmiesz kolorów garść z mojej kieszeni” zostanie zaprezentowana w bibliotecznej Galerii „Korytarz Sztuki”.

Przedwojenne szlagiery, piosenki Kabaretu Starszych Panów, przeboje polskiej estrady lat 60. i 70. oraz ponadczasowe utwory Zbigniewa Wodeckiego – 24 września o 18 w Bibliotece Elbląskiej zabrzmią najpiękniejsze polskie piosenki o miłości. Z koncertem „Kochajmy póki czas. Czyli miłość w stylu retro” wystąpi Kacper Kuszewski. Wstęp za okazaniem wejściówki. Liczba miejsc jest ograniczona.

Mieszkasz lub czujesz się związany z elbląskim Zatorzem? Zbierz grupę złożoną z czterech osób i zgłoście się do udziału w grze terenowej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 26 września o 11, udział w nim jest bezpłatny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!