W tym tygodniu portEl poleca: urodziny Kopernika, wernisaże i koncert w ZPSM

Jest poniedziałek (13 lutego), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Środa (15 lutego)

Tego dnia uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu zaproponują w swojej sali koncertowej muzyczną i romantyczną ucztę pod nazwą "Kochać – jak to łatwo powiedzieć". Cel koncertu jest szczytny, bo wejściówki-cegiełki wesprą leczenie małego Mikołaja, który zadławił się winogronem w przedszkolu. Na koncercie będzie można usłyszeć stare i nowe utwory w zupełnie nowych aranżacjach w wykonaniu uczniów. W przerwie – kawa i ciasto. Na wydarzenie obowiązuje obowiązkowa rezerwacja miejsc pod numerem 667-294-026. Rozpoczęcie o godz. 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Uczestnictwo wiąże się z zakupem cegiełki na pomoc Mikołajowi. Jej wysokość jest dowolna, organizatorzy zachęcają jednak, by nie była ona mniejsza niż 20 zł.

Czwartek (16 lutego)

Tego dnia dwa wernisaże, a co za tym idzie dwie nowe wystawy, zaproponuje elblążanom Galeria EL. Start o godz. 18. Jakie prace będzie można obejrzeć?

- Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz to artysta totalny – performer, tancerz, choreograf, kreator kostiumów, obrazów i obiektów wykonanych autorską techniką „tapingu”, której podstawą jest taśma i materiały pochodzenia wtórnego – podaje Galeria EL. - Wystawa "I <3 to make you happy" to transgeniczna i transseksualna podróż w głąb <3, do niezwykłej wrażliwości, naturalności i spontaniczności artysty. Twórczość Leona jest pełna przeciwieństwa, “rozwibrowana i drżąca” od emocji i uczuć, a jego bezkompromisowość i dzikość tworzy jedyny, niepowtarzalny język wypowiedzi artystycznej. Sztuka Leona Dziemaszkiewicza sięga do przeczuć i instynktów, a nadrzędną jej zasadą jest szczerość. Artysta dotyka i porusza swoich odbiorców i odbiorczynie bezpośredniością i autentycznością, stawiając pytania o granice pomiędzy zwierzęcością a człowieczeństwem, bólem a przyjemnością, namiętnością a spokojem.

Swoje prace pokaże też Magdalena Pela, artystka wizualna, malarka.

- Wystawa SKENE jest o odpadach, o szatni i magazynie dla spraw i gestów codziennych, pełniących tło i tworzących szarzyznę powszedniości. Prace, które składają się na cykl obrazów doktorskich NOTICE, są wyrazem nobilitacji banałów. Do ich stworzenia Magdalena Pela wykorzystała zapiski, notatki, bazgroły, których treść i pochodzenie nie są dla niej istotne. Ważny jest sam ślad pisma i obecności. Dlatego otrzymane zapisy wielokrotnie powtarza, kopiuje, a przedstawione teksty zamienia w sznury ornamentów i nieczytelnych ciągów znaków. Stawia odbiorcę w sytuacji zderzenia z nieczytelnym, lecz pozornie znanym – opisuje ekspozycję Galeria EL.

Sobota (18 lutego)

Biblioteka Elbląska kolejny raz zaprasza na "Sobotę z biblioteką". Tym razem zajęcia dla dzieci odbędą się w Filii nr 5 przy Wybickiego 20 i Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj przy Zamkowej 5. Harmonogram tego cyklu jest tutaj.

Niedziela (19 lutego)

Tego dnia Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza młodzież, dorosłych i seniorów na cykl otwartych zajęć warsztatowych poświęconych naukom wybitnego uczonego Mikołaja Kopernika. Zajęcia odbędą się w sali edukacyjnej budynku zwanego Gimnazjum w następujących godzinach: 11, 13 – heliocentryzm; 12, 14 – monetaryzm. Więcej tutaj.

Może są tutaj motocykliści zainteresowani szkoleniem? Ruszyła 10 edycja najpopularniejszych szkoleń dla motocyklistów w Polsce. Jak co roku ideą MotoPomocnych jest przygotowanie motocyklistów do zbliżającego się sezonu. Zajęcia opierają się o innowacyjny program i są bogate w wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szkolenie w Elblągu odbędzie się w niedzielę (19 lutego), w godz. od 9 do 16. Lokalizacje oraz harmonogram wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie.

Również w niedzielę odbędzie się wręczenie nagród w konkursie na życzenia dla Mikołaja Kopernika. Wtedy w Światowidzie słynny astronom będzie miał swoją imprezę urodzinową.

- Odbędzie się pokaz filmu, quiz rodzinny, zjemy tort i wręczymy nagrody w konkursie. Serdecznie zapraszamy, wstęp będzie bezpłatny - dodają organizatorzy. Start o 16. Szczegóły konkursu tutaj, urodzin - tutaj.