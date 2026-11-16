W tym tygodniu portEl poleca: Wielki Test, Tydzień Przedsiębiorczości i biblioteczny jubileusz

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Kto w tym roku zostanie zwycięzcą Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu? Przekonamy się w Światowidzie 17 listopada o 18, bo właśnie tego dnia zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu, organizowanym przez portEl.pl już po raz ósmy. Czeka świetna zabawa i wiele nagród, w tym główna - 3 tysiące złotych dla zwycięzcy, ufundowane przez prezydenta Elbląga. Zapisy trwają! Pula nagród sięga 16 tys. złotych.

Bezpłatne spotkania, praktyczne warsztaty, ekspercka wiedza i możliwość poznania przestrzeni do pracy - Elbląski Park Technologiczny zaprasza przedsiębiorców, osoby planujące rozpoczęcie działalności oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu do udziału w Elbląskim Tygodniu Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 16–20 listopada.

W listopadzie szczególnie głośno mówimy o znaczeniu regularnych badań i wczesnego wykrywania męskich nowotworów. Mężczyźni wciąż zbyt rzadko korzystają z badań profilaktycznych, choć wiele chorób wykrytych odpowiednio wcześnie można przecież skutecznie leczyć. Do tej idei nawiązuje społeczna kampania „TAK dla JAJ”, która zwraca uwagę na raka jąder i raka prostaty, czyli nowotwory, które odpowiednio wcześnie rozpoznane można skutecznie leczyć. Wystawa „TAK dla JAJ”, prezentuje fotografie sportowców, ambasadorów projektu. Od 16 do 23 listopada będzie można oglądać ją w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu w Sali wystaw na partnerze. Uroczyste otwarcie odbędzie się 16 listopada, o godz. 14.

Najpierw wspierał Olimpię z trybun i własnej kieszeni. Potem przejął stery klubu, który kilkanaście miesięcy później wrócił na zaplecze Ekstraklasy. Bohaterem kolejnego spotkania z cyklu „Poniedziałki z historią” będzie Łukasz Konończuk - były prezes, wieloletni wiceprezes i obecny prezes honorowy Olimpii Elbląg. Kolejne spotkanie z cyklu „Poniedziałki z historią” odbędzie się 16 listopada o godz. 17 w sali konferencyjnej w budynku klubowym Olimpii Elbląg przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny.

Na listopadowej Scenie przy stoliku zderzymy świat klasyki z młodzieżowym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Młodzieżowa grupa teatralna rzuci wyzwanie kanonowi polskiej literatury, biorąc na warsztat „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza. Teatr im. A. Sewruka w Elblągu, 16 listopada, godz. 17, bilety do nabycia w kasie teatru – Mała Scena

Co naprawdę przedstawia jedno z najsłynniejszych dzieł światowego malarstwa? Czy za monumentalnym arcydziełem Rembrandta kryje się historia, której przez stulecia nie udało się odczytać? I co wspólnego z obrazem ma morderstwo? Już 17 listopada w Kawiarence Historycznej Clio odbędzie się niezwykły wykład Jarosława Jaworskiego, twórcy Mocnej Kultury, zatytułowany Trzy kłamstwa i jedno morderstwo. Tajemnice „Straży nocnej” Rembrandta, na który zapraszają Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Elblągu.

„BEzcenne. 425 lat księgozbioru Biblioteki Elbląskiej” to prezentacja najcenniejszych zabytków bibliotecznej kolekcji. Jubileuszowa konferencja zainauguruje obchody 425-lecia Biblioteki Elbląskiej, stając się zaproszeniem do wspólnego odkrywania jej bogatej historii i dziedzictwa, które od pokoleń współtworzy tożsamość Elbląga. Wydarzenie rozpocznie się 18 listopada o 12.

Powiśle i Żuławy to nie tylko miejsca na mapie, ale też krainy pełne historii, opowieści i ludzkich losów. Doskonale wie o tym Sylwia Kubik, której powieści obyczajowe i historyczne cieszą się dużą popularnością wśród czytelników. W środę, 18 listopada o godz. 17 Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Pozytywka przy al. J. Piłsudskiego 17 na spotkanie z autorką. Rozmowę poprowadzi Jolanta Karmowska.

20 listopada o godz. 16:30 Biblioteka Elbląska przy ul. św. Ducha zaprasza na międzypokoleniowe warsztaty komiksowe, podczas których mali i duzi wspólnie odkryją tajniki sztuki opowiadania obrazem! Wszystko to z z Rafałem Szłapą – ilustratorem, grafikiem i autorem komiksów. Obowiązują zapisy.

Od 20 do 22 listopada ponownie odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai. Program jest tutaj.

Kiedy życie bierze nieoczekiwany obrót, czasem wystarczy jeden królik, by spojrzeć na świat inaczej. 20 listopada o godz. 18 Biblioteka Elbląska przy ul. św. Ducha zaprasza na spotkanie z Ingą Iwasiów – literaturoznawczynią, krytyczką literacką, poetką i prozaiczką, wokół jej najnowszej powieści „Tobiasz i wielki liść”. Rozmowę poprowadzi Halina Samson.

21 listopada o godz. 10 Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Słoneczna na wyjątkowe warsztaty storytellingowe z Adelą Paciorek – certyfikowaną mówczynię organizacji Toastmasters International, pasjonatką opowiadania historii i autorkę powieści fantasy „Słońce Illnorów”, której premiera planowana jest na koniec tego roku. Obowiązują zapisy.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu organizuje kolejne warsztaty weekendowe dla dzieci i ich opiekunów. 21 listopada odbędą się zajęcia „Kolorowe ptaki – rodzinne malowanie”, podczas których uczestnicy stworzą własne obrazy inspirowane barwnym światem ptaków.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!