Infrastruktura, wyposażenie, zasady i rytuał Zespołu Szkół Zawodowych Zamech (Zamechowskie szkolnictwo, odc. 2)

Zespół Szkół Zawodowych (ZSZ) Zamech, oprócz tego, że zaliczał się do wyróżniających się szkół zawodowych w rejonie, to należał do elitarnego Klubu Przodujących Szkół w Polsce. W poprzednim odcinku przypomniałem historię ZSZ Zamech, otwierając tym samy cykl artykułów, w których zamierzam przedstawić szeroką panoramę tej przyzakładowej szkoły. Mam w tym względzie ułatwione zadanie, ponieważ pierwszy odcinek spotkał się z bardzo żywym zainteresowaniem i życzliwością czytelników, w efekcie czego spłynęło do mnie mnóstwo informacji, opowieści oraz zdjęć, z których będę tkał swoją opowieść. Dziś opowiem o miejscu powstania szkoły, jej otoczeniu, infrastrukturze i wyposażeniu, formule tej instytucji oraz jej najważniejszych rytuałach szkolnych.

Oddany do użytku w listopadzie 1964 r. gmach szkoły był na ówczesny czas bardzo nowoczesny. Jego nowatorski układ architektoniczny trzypoziomowego budynku z przestronnymi, obwodowymi korytarzami, szerokimi, ażurowymi schodami wewnętrznymi, jasnymi, pełnymi światła salami wykładowymi i wewnętrznym dziedzińcem w formie patio robił wrażenie.

Na skrzyżowaniu wartkich arterii

Miejsce oraz otoczenie w jakim został wybudowany nie było przypadkowe. W poprzednim odcinku wspomniałem, że było to mniej więcej w połowie drogi pomiędzy obu zamechowskimi fabrykami. Równie ważne i symboliczne było to, że tuż nieopodal biegły przebite dekadę wcześniej przez morze ruin nowe szerokie arterie (Tysiąclecia i Rycerska), wyznaczające nową siatkę urbanistyczną powojennego, polskiego Elbląga. Było to również w bliskim sąsiedztwie powojennego Nowego Miasta – Śródmieścia, z jego socrealistyczną zabudową lat 50. XX w. reprezentowaną przede wszystkim przez zamechowski hotel robotniczy przy pl. Słowiańskim, ale też przykładami śmiałych realizacji architektonicznych lat 60. XX w. w tym w szczególności wysokościowców przy ul. Tysiąclecia. Poświęciłem temu dwie wcześniejsze publikacje.

Niespełna rok po otwarciu szkoły jej bezpośrednie otoczenie zyskało jeszcze większy splendor. Stało się tak za sprawą zorganizowanego w roku 1965 I Biennale Form Przestrzennych, które przyozdobiło pobocza między innymi właśnie ulic Rycerskiej i Tysiąclecia awangardowymi wielkogabarytowymi pracami artystycznymi znanych polskich i zagranicznych twórców. Wszystko to czyniło opisywane miejsce, gdzie powstała przyzakładowa szkoła zamechowska, miejscem wartkim, gwarnym, dynamicznym, ruchliwym, a więc ze wszech miar atrakcyjnym.

Szkolna infrastruktura i wyposażenie

Wybudowaną z zamechowskich funduszy szkołę wyposażono w 18 wygodnych i świetnie urządzonych sal wykładowych, przestronną aulę, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, gabinety lekarskie. Duże wrażenie robiła jedna z najlepszych w regionie baza sportowa, w skład której wchodziły dwie sale gimnastyczne, stadion sportowy, boiska do piłki nożnej, koszykowej, ręcznej, siatkowej, rzutnie, bieżnie, skocznie i kort tenisowy. Jeden z następnych odcinków poświęcę sportowi szkolnemu i osiągnięciom sportowym.

Szkoła była ponadprzeciętnie wyposażona w sprzęt dydaktyczny. Były to nowoczesne jak na tamte czasy modele ćwiczebne, plansze, gabloty z eksponatami oraz różnego rodzaju stanowiska testowe. Na wyposażeniu szkoły był również samochód do nauki jazdy. Przed długie lata była to Wołga, którą w latach 80. XX w. zamieniono na „malucha”.

Formuła przyzakładowej zasadniczej szkoły zawodowej

ZSZ Zamech była szkołą przyzakładową, z czego wynikało, że z chwilą podjęcia nauki w zasadniczej szkole zawodowej uczniowie automatycznie stawali się młodocianymi pracownikami zakładu. Od tego też momentu liczył się staż zawodowy. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w nowoczesnym obiekcie szkolnym przy ul. Rycerskiej 2, w specjalistycznych gabinetach przedmiotowych. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się na warsztatach szkolnych zlokalizowanych w budynku A10 na terenie Zakładów Mechanicznych przy Stoczniowej 2.

Warunkiem przyjęcia do szkoły było zawarcie umowy o naukę zawodu pomiędzy Zamechem a młodocianym pracownikiem – uczniem. Zawarcie umowy odbywało w oparciu o listy zakwalifikowanych kandydatów, których kwalifikowała specjalna komisja corocznie powoływana przez ZSZ. Uczeń – zamechowiec, po przyjęciu do szkoły, zobowiązany był do przestrzegania zasad i metod pracy, obowiązujących zarówno w zakładzie i szkole przyzakładowej. Nauka trwała trzy lata. Kończyło je uroczyste wręczenie świadectwa ukończenia szkoły i jednocześnie angażu pracy w Zamechu. Świadectwo dawało absolwentowi tytuł robotnika wykwalifikowanego w określonym zawodzie oraz uprawniało do przyjęcia do jednego z dwóch techników zamechowskich – młodzieżowego lub dla pracujących.

W okresie nauki zawodu uczeń otrzymywał miesięcznie pensję wynoszącą w pierwszej kasie 25%, w drugiej klasie 50% i w trzeciej klasie 100% uposażenia pracownika młodocianego. Wyróżniający się dobrymi ocenami uczniowie mogli otrzymać dodatkowe kwartalne nagrody w wysokości 20% wynagrodzenia. Wszyscy uczniowie otrzymywali bezpłatne umundurowanie, zaś uczniowie spoza terenu miasta mieli zagwarantowane zakwaterowanie w internacie. Każdy absolwent miał gwarancję zatrudnienia w Zamechu w wyuczonej specjalności i wliczenie czasu nauki do stażu zawodowego.

W szczytowym okresie szkoła zatrudniała około 80 nauczycieli z czego połowa stałych, a druga połowa - kontraktowych. Poza tym było jeszcze blisko 40 instruktorów praktycznej nauki zawodu. Gronu pedagogicznemu ZSZ Zamech poświęcę oddzielny odcinek mojej opowieści.

Podobnie jak szkolnemu internatowi, w którym mieszkało do 150 zamiejscowych uczniów, głównie z okolicznych miast, miasteczek i wiosek

Szkolne rytuały

Zespół Szkół Zawodowych Zamech bardzo często gościł na łamach „Głosu Zamechu”, który na bieżąco relacjonował życie szkolne, na które składało się wiele powtarzalnych wydarzeń i ceremonii. Były wśród nich początek roku szkolnego, któremu towarzyszyło ślubowanie pierwszoklasistów, Dzień Nauczyciela, ceremoniał otrzęsin pierwszoklasistów, warty honorowe przy obeliskach poświęconych patronom szkoły i zakładu opiekuńczego, pochody pierwszomajowe, Biegi Walterowskie, egzaminy maturalne, zakończenie roku szkolnego, wieczornice, spartakiady sportowe, kolejne jubileusze istnienia placówki i wiele innych. Prasa zakładowa jak i kroniki szkolne dostarczają bogatych relacji na ich temat. Najciekawsze zamieściłem na ilustracjach, które będę kontynuował w kolejnych odcinkach. Za pomocą tego linku można obejrzeć krótki film z uroczystości 40-lecia istnienia szkoły.

W kolejnych odcinkach będę kontynuował opowieść o ZSZ Zamech i przedstawię m.in. grono pedagogiczne tej placówki, uczącą się w niej młodzież, jej szkolną i pozalekcyjną aktywność sportową, społeczną i artystyczną, internat, warsztaty szkolne.

cdn. – Daniel Lewandowski

Dziękuję niezmiennie osobom, które nieprzerwanie przekazują mi ciekawe materiały i inspirują mnie do kontynuacji opowieści o Zamechu i jego ludziach. W kontekście tego odcinka szczególne podziękowania kieruję do pani Kazimiery Arndt ze szkolne biblioteki Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu za udostępnienie kronik szkolnych ZSZ Zamech. Zapraszam do współpracy i kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com

