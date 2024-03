Uczniowie i nauczyciele ZSZ Zamech (Zamechowskie szkolnictwo, odc. 3)

Zespół Szkół Zawodowych Zamech był kuźnią kadr dla Zamechu. Ok. 120 osób personelu nauczycielsko- instruktorskiego pracowało z bywało, że i ponad 12-krotnie większą rzeszą uczniów. Nauczanie i wychowanie przebiegało w szkole, na warsztatach szkolnych i w internacie. Dziś opowiem o gronie nauczycielskim i uczniach, o sporcie szkolnym, zajęciach pozalekcyjnych, internacie i warsztatach praktycznej nauki zawodu.

Po publikacjach dwóch poprzednich odcinków dotarło do mnie bardzo dużo nowego i w większości osobistego materiału. Sprawia on, że kontynuacja mojej opowieści o ZSZ Zamech oparta jest w znacznej części na relacjach rzeczywistych uczestników opisywanych wydarzeń. Z ciężkim sercem dokonywałem niezbędnych skrótów i selekcji powierzonego mi bądź udostępnionego materiału źródłowego. Postanowiłem go przedstawić w formie slajdów z ilustracjami i narracją, rezygnując przy tym z tradycyjnego tekstu.

Wyjątek stanowi przytoczona lista nauczycieli ZSZ Zamech. Niestety zabrakło mi danych, by ustalić kto jaki przedmiot wykładał. Liczę na pomoc w uzupełnianiu tej tabeli drogą komentarzy do artykułu. Zachęcam do lektury.

cdn. – Daniel Lewandowski

Dziękuję niezmiennie osobom, które nieprzerwanie przekazują mi ciekawe materiały i inspirują mnie do kontynuacji opowieści o Zamechu i jego ludziach.

W kontekście tego odcinka szczególne podziękowania kieruję do pani Kazimiery Arndt ze szkolne biblioteki Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu za udostępnienie kronik szkolnych ZSZ Zamech, paniom Zofii Wierzbickiej i Danucie Szczęśniak za mnóstwo materiałów z rodzinnych albumów. Dziękuję również Markowi Nieszporkowi, Robertowi Wernerowi, Juliuszowi Markowi, Karolowi Wyszyńskiemu za przekazane opracowania lub zdjęcia.

Zapraszam do współpracy i kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com

