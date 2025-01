O załodze Zamechu (zatrudnienie w latach 1945-60, odc. 1)

Na temat liczebności załogi Zamechu nagromadziło się sporo obiegowych opinii, nie zawsze zgodnych z faktami. Tematyce ruchu kadrowego w tym największym w powojennym Elblągu przedsiębiorstwie nie poświęcano dotąd szczególnej uwagi. Tymczasem każda kolejna dekada istnienia Zamechu miała w tym zakresie odmienną specyfikę, a całościowe spojrzenie na zjawiska kadrowe z lat 1945-1990 dostarcza nie tylko ciekawych refleksji na temat czasów minionych, ale również skojarzeń z czasami obecnymi. Szczególnie, że wkrótce minie 35 lat od zejścia Zamechu z areny dziejów oraz w obliczu coraz bardziej zarysowującej się schyłkowości pozostawionego wówczas przez niego potencjału.

Biorąc pod uwagę wysoką fluktuację kadr sięgającą niekiedy rocznie nawet 33% (!) oraz przy założeniu, że średni okres pracy w Zamechu wynosił ok. 6 lat obliczyłem, że w ciągu 45 lat przez ten kombinat przemysłowy przewinęło się na dłużej lub zgoła krótko ok. 50 tys. zatrudnionych. Imponująca liczba. Poniższy wykres należy „czytać” razem ze schematem przekształceń organizacyjnych mających miejsce we wspomnianym okresie. Historię liczebności załogi Zamechu postanowiłem przedstawić w rozbiciu na krótsze lub dłuższe okresy, które arbitralnie ustanowiłem jako jednorodne rozdziały w omawianej 45-letniej historii.

Lata 1945 –1947

Okres istnienia Stoczni nr 16, która była protoplastą Zamechu. Początek zatrudniania pracowników na potrzeby tej stoczni rozpoczął się jeszcze przed formalnym przejęciem przez inż. Mieczysława Filipowicza infrastruktury stoczni Schichau z rąk radzieckiego komendanta ppłk. Jurija Nowikowa. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentujący to przekazanie podpisano 4 sierpnia 1945 r.

Na koniec grudnia 1945 zatrudnienie w Stoczni nr 16 wynosiło 186 osób, a na koniec jej istnienia blisko dwa lata później – 1269 osób. Zatrudnienie takiej liczby pracowników w okresie krótszym niż dwa i pół roku należy uznać za sukces. Pamiętać przy tym należy, że zatrudnienie w tamtym czasie to nie tylko kontrakt na wykonanie pracy, ale też opieka jaką pracownik otrzymywał w postaci racji żywnościowych, ciepłego posiłku, ubrania i mieszkania. Wszyscy przyjmowani wówczas do pracy ludzie to tzw. „przychodźcy” - tułacze wojenni, byli więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, repatrianci, przesiedleńcy na „Ziemie Odzyskane”. Choć żyli w trudnych warunkach, to jednak łączył ich entuzjazm i wiara w lepsze jutro. Niestety stocznia w Elblągu nie miała w tamtych realiach polityczno-geograficznych szans powodzenia. Mimo zapału i heroicznego wysiłku, aby ją na nowo wskrzesić, ostatecznie odstąpiono od tych planów.

Lata 1947-1948

Dalszy wzrost liczebności załogi przedsiębiorstwa do poziomu ponad 2200. Osiągnięto to dzięki napływającej do Elbląga ludności poszukującej nowego miejsca do życia. Po fiasku stoczni zapadła decyzja o przeniesieniu tego podmiotu gospodarczego ze Zjednoczenia Stoczni Polskich do Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego, czemu towarzyszyła zmiana nazwy przedsiębiorstwa najpierw na Zakład Budowy Maszyn i Turbin, a następnie na Fabrykę Turbin i Ciężkich Maszyn.

Potencjał zakładu został natychmiast skierowany do akcji remontowej zniszczonej podczas wojny polskiej energetyki. Dodatkowy wzrost zatrudnienia nastąpił w tym okresie w związku z wchłonięciem przez Fabrykę Turbin i Ciężkich Maszyn Państwowej Fabryki Maszyn i Taboru Kolejowego

Lata 1948-1949

Po powołaniu do życia we wrześniu 1948 r. na bazie Fabryki Turbin i Ciężkich Maszyn Zakładów Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego miał miejsce dalszy energiczny wzrost liczebności załogi tego przedsiębiorstwa do poziomu 3700 zatrudnionych. Nowo powstałe Zakłady Mechaniczne otrzymały misję budowy krajowego przemysłu ciężkiego zaopatrującego energetykę, przemysł wydobywczy i okrętowy. To były początki dużego robotniczego ośrodka przemysłowego, który zaczął przyciągać do Elbląga ludzi poszukujących pracy. Poprzez nakazy pracy zaczęto kierować tu również absolwentów wyższych studiów technicznych. Tak zaczynała się miastotwórcza rola Zamechu.

Rok 1949

Po tragicznym pożarze hali A20 w lipcu 1949 r. wstrzymano przyjęcia do pracy. Załogę Zakładów Mechanicznych sparaliżował strach. Nikt nie myślał o rozwoju załogi, tylko o tym jak uratować własną skórę.

Rok 1950

W efekcie wydzielenia w sierpniu 1950 r. ze struktur Zakładów Mechanicznych do samodzielnego funkcjonowania Przemontowni Wagonów (która wkrótce przekształciła się w Zakład Taboru Kolejowego - ZTK) liczebność załogi Zakładów Mechanicznych spadała do ok. 3300.

Lata 1950-1961 – okres stagnacji w zatrudnieniu, które przez dekadę wzrosło niewiele, bo zaledwie do ok. 3600 pracowników. Było to spowodowane brakiem jasno sprecyzowanej koncepcji rozwojowej dla zakładu, który nadal przeżywał traumę „sprawy elbląskiej”. Zakład był zaangażowany w budowę pierwszych turbin „dużych mocy” TC25 i TK50 na licencji LMZ oraz produkcję „przemysłowych maluchów” własnej konstrukcji, jak również we wdrażanie licencji Liaanen na śruby okrętowe.

W latach 50. XX w. trafiło do Elbląga bardzo wielu inżynierów wykształconych w dużych ośrodkach akademickich. To oni po 1956 r. zaczęli animować w mieście życie kulturalne i artystyczne. Zanim to nastąpiło ukazująca się w latach 1951 – 57 gazeta zakładowa „Na Warcie Pokoju” „wychowywała” załogę wzniecając jej zapał do sumiennej pracy i zachęcając do przekraczania norm, jednocześnie piętnując obiboków, pijaków, brakorobów i innych szkodników społecznych.

Kolejna część cyklu za tydzień

Daniel Lewandowski

