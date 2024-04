Zamechowska dokumentacja konstrukcyjna (Odc. 1: System numeracji rysunków)

Na zamechowskich deskach kreślarskich powstało bez mała milion rysunków konstrukcyjnych i innych dokumentów technicznych (fot. archiwum Daniela Lewandowskiego)

W jednej z poprzednich publikacji opisałem, jak w Zamechu powstawała dokumentacja konstrukcyjna – przy użyciu jakich narzędzi oraz z wykorzystaniem jakich technik kreślarskich. Zapomniałem jednak w zakończeniu tego opracowania podać, że w ten sposób w elbląskich Zakładach Mechanicznych do 1990 r. powstało bez mała milion „wyciągniętych w tuszu” rysunków i innych dokumentów dla turbin parowych, przekładni, wyposażenia okrętowego i maszyn do obróbki plastycznej metali. W serii kilku kolejnych odcinków przedstawię, jak je numerowano, jak nimi zarządzano, w jaki sposób przechowywano, według jakich zasad z nich korzystano oraz co się z nimi stało po 1990 r.