Zamech kolebką elbląskiego sportu. Wspomnienie po latach

W mijającym tygodniu portEl.pl opublikował artykuł o sztandarze ZKS Olimpia. Ufundowany przez Zamech sztandar został uroczyście nadany klubowi w grudniu 1966 r. – w 20. rocznicę jego działalności. Na tą okoliczność w „Głosie Zamechu” pojawił się obszerny artykuł zatytułowany „Jubileusz ZKS Olimpia”. Odszukałem go i udostępniam go w tym linku.

Autor tego artykułu podpisał się jako Pabo. Za tym pseudonimem literackim krył się nieżyjący już Marian Dmowski – człowiek o nieocenionych zasługach dla dokumentowania historii i osiągnięć elbląskiego sportu, ale też aktywny działacz sportowy. Czynił to niestrudzenie jako redaktor naczelny ukazującej się w latach 1951-57 gazety zakładowej „Na Warcie Pokoju” oraz jako współpracownik wydawanego w latach 1963-90 „Głosu Zamechu”.

Marian Dmowski był również kustoszem zamechowskiej izby pamięci i tradycji, w której zgromadzono bezcenne artefakty z historii Zamechu oraz poprzedzających go przedsiębiorstw: Stoczni nr 16, Zakładu Budowy Maszyn i Turbin oraz Fabryki Turbin i Ciężkich Maszyn.

W obliczu niezrozumiałych i w ostatecznym rachunku niewybaczalnych decyzji o wyrzuceniu zgromadzonych tam zbiorów na „śmietnik historii” po prywatyzacji Zamechu w roku 1990, bezskutecznie starał się ratować te zbiory przed zniszczeniem i rozproszeniem. Odbywało się to przy kompletnej obojętności ówczesnych decydentów z PPUH Elzam i ABB Zamech Ltd. Niewiele udało mu się uratować, maleńką zaledwie cząstkę imponującej onegdaj kolekcji artefaktów dokumentujących dokonania Zamechu w sferze myśli i dorobku technicznego, ale również w działalności pozaprodukcyjnej. To, co ocalił, trafiło do mnie dzięki uprzejmości i zapobiegliwości jego niedawno zmarłej żony śp. Krystynie Dmowskiej. Przyjdzie czas na publikację tych materiałów, a wraz z tym konieczne rozliczenie wspomnianego aktu wandalizm, na który skazano ogromną ilość przedmiotów o muzealnej wartości, bezcennych dla powojennej historii naszego miasta.

Wracając jednak do sportu. Marian Dmowski kontynuował swoją pasję dokumentowania historii i osiągnięć elbląskiego sportu również po roku 1990. Na przełomie lat 90. XX w. i 2000. na łamach „Gazety Elbląskiej” publikował kolejne odcinki artykułów pod wspólnym tytułem „Zamech – kolebką elbląskiego sportu” Po 20 latach pozwoliłem sobie nawiązać do tego tytułu w tytule niniejszego artykułu. Autor wykorzystywał w tych publikacjach materiały, które zebrał i opracował na potrzeby swoich publikacji w gazetach zakładowych „Na Warcie Pokoju” i „Głos Zamechu”. Po latach powrócił do swoich tekstów z lat 50., 60, 70 i 80. XX w. , poszerzał je, uszczegóławiał oraz opatrywał bogatą dokumentację zdjęciową.

Motywem przewodnim tych artykułów była rola jaką odegrał Zamech (i firmy go poprzedzające w latach 1945-1948) w powstaniu i rozwoju elbląskiego sportu. Zamech był przez dziesięciolecia największym w regionie mecenasem sportu, a emanacją tej roli był fakt, że kolejni dyrektorzy naczelni Zamechu byli też prezesami ZKS Olimpia. Była to kolejna rola jaką Zamech pełnił w swojej miastotwórczej misji, która obejmowała takie sfery życia jak edukacja, szkolnictwo, budownictwo, kultura i sztuka, opieka medyczna i wiele innych. Popularyzuję widzę o tym również i ja w swoich artykułach, odsyłając czytelników do poniżej załączonych linków.

Publikacje Mariana Dmowskiego bezsprzecznie robią wrażenie. Opisaną już drogą trafiły do mnie rękopisy oraz oryginalne zdjęcia. Ich elektroniczną formę przekazałem ostatnio Lechowi Strembskiemu, który podjął się w ostatnim czasie chwalebnych działań przypominających świetną historię i osiągnięcia klubu sportowego „Olimpia”. Wierzę, że materiał ten w jego rękach posłuży do dalszej popularyzacji tej historii.

Jestem zdania, że opracowania Mariana Dmowskiego obok publikacji Andrzeja Minkiewicza (który – warto o tym wiedzieć- był młodszym kolegą Mariana Dmowskiego w fachu dziennikarskim i w zamechowskiej redakcji) pt. „Sport w Elblągu 1945-2012” stanowią nieocenione źródło wiedzy o powojennym elbląskim sporcie. Warto te materiały ze sobą nadal porównywać i wyjaśniać „białe plamy”.

Dziękuję Sebastianowi Malickiemu, który od lat na łamach portElu niezłomnie promuje elbląski sport, jego działaczy oraz sportowców. Marian Dmowski i Andrzej Minkiewicz mają godnych kontynuatorów.

Daniel Lewandowski

Poniżej odsyłamy do poprzednich świetnie udokumentowanych artykułów autora o Zamechu

